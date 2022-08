Zu einem schweren Forstunfall kam es am Samstag, dem 27. August 2022, im Ortsteil Tregist in der Gemeinde Bärnbach. Dort führte ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg gegen 12.30 Uhr Forstarbeiten in seinem Wald durch. Dabei dürfte der von ihm gelenkte Muldenkipper ins Rutschen geraten sein. Der 53-Jährige versuchte noch das Forstfahrzeug unter Kontrolle zu bringen, was ihm jedoch misslang.