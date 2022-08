Die steirischen Impfstraßen mit ihren Standorten in Deutschlandsberg, Feldbach, Gratkorn, Leibnitz, Leoben, Murau, Voitsberg und Weiz sind seit 16. August wieder geöffnet. Das Impfangebot wurde gut angenommen, so auch in Voitsberg. 166 Personen ließen sich in der Stadtgemeinde an den ersten beiden Tagen nach der Wiedereröffnung gegen das Coronavirus impfen.