Die Meteorologen zeigen sich am Tag nach dem schweren und vor allem unvermittelt aufziehenden Unwetter mit heftigen Sturmböen, die die Wettermodelle so nicht vorausgesagt hatten, überrascht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Bezirk Voitsberg sind seit Donnerstagnachmittag gefordert. Allein in den drei Städten Voitsberg, Köflach und Bärnbach wurden die Feuerwehren am Donnerstag, dem 18. August 2022, zu rund 150 Einsätzen gerufen, wobei die FF Köflach mit 80 Einsätzen am stärksten gefordert war. Am Freitagvormittag sind die Feuerwehren noch immer im Einsatz, um vom Sturm abgedeckte Häuser rechtzeitig vor dem prognostizierten Regen provisorisch abzudichten.