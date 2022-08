Gegen 9.20 Uhr am Freitag brach in einem Vorwald in der Gemeinde Stallhofen ein Brand von etwa 100 Quadratmetern Fläche aus. Die Freiwillige Feuerwehr Stallhofen rückte mit zwei Löschfahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften aus - nach bereits einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden