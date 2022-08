Es dürfte der Albtraum aller Eltern sein: Das eigene Kind droht im Schwimmbad zu ertrinken. Beinahe wäre so etwas gestern gegen 16.30 Uhr im Schlossbad in Bärnbach passiert: Ein kleines Mädchen trieb im Wasser, was ein aufmerksamer Badegast bemerkte, der sofort zu Hilfe eilte.