Nach 15 Jahren organisatorischer und künstlerischer Leitung nimmt Musikschuldirektor Wolfgang Jud, der im nächsten Schuljahr neben der Musikschule Bärnbach auch die Leitung jener in Voitsberg übernehmen wird, vom Landesjugendblasorchester Steiermark (LJBO) Abschied. Auf seine Initiative hin bilden seit 2007 die besten Nachwuchsmusiker der Steiermark dieses sinfonische Blasorchester, das in ganz Europa zu einem Vorzeigeorchester wurde. Ihren letzten großen Auftritt unter den Dirigenten Jud und Siegmund Andraschek hatten die Musikerinnen und Musiker des LJBO am 18. Juli 2022 auf den Kasematten in Graz. Das Konzert unter dem Motto "Start a Fire" sorgte für einen fulminanten musikalischen Abend.