Die Feuerwehr Bärnbach als zuständige Ortsfeuerwehr wurde am Sonntag, dem 17. Juli 2022, um 11.30 Uhr von der Landesleitzentrale Steiermark gemeinsam mit den Feuerwehren Voitsberg und Rosental zu einem Küchenbrand in die Packerstraße in Bärnbach alarmiert.