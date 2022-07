"Wald zieht an!" – So lautete das Motto des diesjährigen Waldfestes, welches an Schülerinnen und Schüler steirischer Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen gerichtet war. Die Mittelschule Krottendorf war eine der 18 Schulen, die an dem damit verbundenen Mal- und Videowettbewerb teilnahm und mit einem Videoclip einen der acht Preise ergattern konnte. Produziert haben das Video die Schülerinnen Emma Giesen, Sarah Gruber, Helena Lazarus und Victoria Mörtl gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Mag. Birgit Scherz und Mag. Verena Höberl.