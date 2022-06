Es hat zwar bereits einige Einsätze am Buckel, gesegnet und offiziell übergeben wird das neue Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kainach pandemiebedingt erst jetzt. Am Samstag, dem 9. Juli, laden die Kainacher Florianis unter Hauptbrandinspektor Wolfgang Scherz und seinem Vize Markus Klement zur Fahrzeugsegnung - verbunden mit einem Dämmerschoppen - ein. Die Feierlichkeit mit Segnung beginnt um 17 Uhr beim Rüsthaus in Kainach, anschließend sorgen "Die Aichfelder" für Musik und gute Stimmung.