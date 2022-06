Neues Fahrzeug der Bergrettung rückt gleich am ersten Tag zu Einsatz aus

Am vergangenen Wochenende wurde "75 Jahre Bergrettung Voitsberg" gefeiert und ein neues Einsatzfahrzeug in den Dienst gestellt. Das musste am Sonntag gleich zum ersten Einsatz auf das Salzstiegl ausrücken.