Eine Premiere erlebte der Wallfahrtsort Maria Lankowitz am Samstag, dem 25. Juni 2022. Denn erstmals organisierte der Österreichische Pferdesportverband (OEPS) eine „Rosswallfahrt“ für Reiter und Gespannfahrer – die in der Lipizzanerheimat endete. Gestartet worden war die Wallfahrt am 18. Juni in Mariazell, die Route führte über Niederalpl, Turnau, Oberort, die Wallfahrtskirche Maria Freienstein, St. Stefan ob Leoben und Maria Schnee auf der Gleinalm bis in die Lipizzanerheimat nach Piber.