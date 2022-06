Für ein besonderes Erlebnis will der Österreichische Pferdesportverband (OEPS) sorgen, deshalb wird heuer erstmals eine Rosswallfahrt für Reiter und Gespannfahrer organisiert. Die Organisatoren wollen so das Miteinander der Pferdefreunde, der Gemeinden und Regionen zelebrieren. Am Samstag, dem 25. Juni, macht die im deutschsprachigen Raum einzigartige Veranstaltung auch in der Lipizzanerheimat Station.