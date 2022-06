Eine Supergruppe der volkstümlichen Musik, also eine zusammengewürfelte Truppe aus bekannten Mitgliedern anderer Formationen, feiert heuer ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum: Die "Mooskirchner Aussteiger" haben sich 1991 zusammengefunden, nachdem einige Musiker bei den "Fidelen Köflachern" ausgestiegen waren. "Der Name Aussteiger wurde deshalb gewählt, da diese Musiker nur mehr zur Freude an der Oberkrainer Musik miteinander musizieren", erinnert sich Gründungsmitglied Hans Konrad. Gemeinsam mit Hubert Lazarus, Arnold Marchel, Erich Schuster, Willi Krammer, Johann Köberl und Sänger Andreas Schützenhofer wurde die neue Gruppe – damals noch ohne den Zusatz Mooskirchner – ins Leben gerufen.