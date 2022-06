Noch relativ jung ist die Musikkapelle Södingtal. Am 9. März 2012 gab die Kapelle in der ESV-Halle in Södingberg ihr erstes Konzert. "Die meisten Musikerinnen und Musiker unserer 30-köpfigen Gruppe stammen aus dem Södingtal, daher nennen wir uns Musikkapelle Södingtal", schilderte Alois Jandl damals vor dem Premierenkonzert. Seine Tochter Carina Sammer-Jandl ist von Beginn an dabei und wird auch beim Jubiläumsfest am 18. Juni ab 17 Uhr bei der ESV-Halle Södingberg den Taktstock schwingen.