Akribisch wird jeder Zentimeter der Mauer genau untersucht. Ein kleines Loch, Steine, eine auffällige Verfärbung – Christian Binder entgeht kein Detail des Risalits (des Vorbaus) beim Buchhaus in Geistthal-Södingberg. Seit Ostern ist der Konservator damit beschäftigt, Probearbeiten an der Fassade des historischen Gebäudes vorzunehmen. Noch bis Jahresende soll der gesamte Risalit – wie berichtet – in "altem Glanz" erstrahlen. Bereits vor einigen Monaten wurden Querschliffe vorgenommen und die Proben unter dem Mikroskop untersucht, um die Bauphasen und die Substanz genauer bestimmen zu können. Nun sollen die rund 150 Quadratmeter Fläche so original wie möglich wiederhergestellt werden.