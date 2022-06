Hagelkörner waren bis zu sieben Zentimeter groß, Gemeindeamt unter Wasser

Ein heftiges Unwetter ging am Wochenen über dem Bezirk Voitsberg nieder. In Köflach und Maria Lankowitz richteten riesige Hagelschloßen großen Schaden an. In den Keller vom Gemeindeamt Rosental drang Wasser ein.