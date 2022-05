Von 8 bis 15 Uhr bleibt der Zubringer zur A2 Südautobahn bei Mooskirchen am Mittwoch, dem 1. Juni 2022, für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind Reparatur- und Wartungsarbeiten, die von der Asfinag durchgeführt werden. Neben Mäharbeiten stehen in diesen sieben der Stunden der Totalsperre die Reparatur von Fahrbahn und Brückenübergangskonstruktionen an – kurzum: die Spuren, die die Winter- und Frühlingsmonate hinterlassen haben, sollen beseitigt werden.