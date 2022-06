Damit Schülerinnen und Schüler freiwillig zur gesunden Jause greifen, muss sie ihnen schmackhaft gemacht werden. Gesundes sollte aber nicht nur schmecken, sondern auch einfach verfügbar und kostengünstig sein. Im Rahmen der Initiative "Gemeinsam g'sund genießen" des Gesundheitsfonds Steiermark werden die Schulbuffets des Landes regelmäßig einer Prüfung unterzogen. Grund dafür ist, dass nur ein Drittel aller Jugendlichen täglich Gemüse isst und über 17 Prozent als übergewichtig gelten. Über die Zertifizierung als "ausgezeichnetes Schulbuffet" durfte sich kürzlich die Lebenshilfe Soziale Dienste für die Buffets am BG/BRG/BORG Köflach und in der HAK/HAS Voitsberg freuen. An beiden Schulen zusammen werden täglich rund 1700 Schülerinnen und Schüler mit Jausenweckerln und Co. versorgt.