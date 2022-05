Das 300 Jahre alte Hammerwerk Roob in Ligist ist ein steirisches Wahrzeichen und eines der wenigen österreichweit gut erhaltenen Hammerwerke. Seit 70 Jahren ist es im Besitz der Familie von Julia Ehrlich-Roob, die dort am 12. Juni eine Benefizveranstaltung für Geflüchtete aus der Ukraine veranstaltet. Der Gedanke dazu ist entstanden, weil Ehrlich-Roob das Schicksal der Flüchtlinge an das Schicksal ihrer Großeltern erinnert: "Meine Großeltern wurden mit ihrer Familie 1945 aus ihrer Heimat, der Ost-Slowakei, vertrieben. Sie waren Karpatendeutsche. Meine Mutter erlitt bei Kriegsausbruch als 17-Jährige einen Kopfschuss und musste von da an ihr Leben in vollkommener Taubheit verbringen."