Das "Dschungelbuch", eine Sammlung von Erzählungen und Gedichten des britischen Autors Rudyard Kipling, stammt bereits aus dem Jahre 1894, ist also 128 Jahre alt. Und trotzdem noch immer aktuell, eines der meist gelesenen Jugendbücher, in zahlreichen Varianten verfilmt und als Musical vertont. Nun nahmen sich die zweiten Klassen der Musikmittelschule Edelschrott der Geschichte des Findelkindes Mowgli an, welches bei Tieren im indischen Dschungel aufwächst. Mowgli muss lernen, dass die Gesetze der Natur hart sind und ein hohes Maß an Verantwortung erfordern. Dabei entwickelt sich Mowgli vom verspielten Kind zum Herrn über die Tierwelt.