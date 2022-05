Pkw rammt Straßenlaterne und fährt mit herausgerissener Achse in Acker

In der Nacht auf Samstag kam ein VW Golf von einer Straße in Söding-St. Johann ab, fuhr eine Straßenlaterne um und schlitterte 50 Meter in einen Acker. Verletzt wurde niemand. Auch ein Motorradunfall passierte am Wochenende.