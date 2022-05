In der Corona-Pause hat die Musikgruppe "Lipiklang" an einer neuen, nunmehr dritten CD gearbeitet. Sie trägt den Titel "Dos is mei Hoamat" und, wie schon der Name vermuten lässt, gibt es darauf einige traditionelle Kern-Buam-Stückl’n zu hören. Aber auch drei eigene Songs aus der Feder von Gerald Pichler sind dabei. Und der Voitsberger Bäuerinnenchor ist mit einem Lied vertreten.