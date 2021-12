"Wink des Schicksals"Köflacher Café Turm steht durch Zufall nach 15 Jahren erneut zum Verkauf

Vor 15 Jahren wollte Bernd Mara die "Café Pizzeria Turm" in Köflach veräußern. Jetzt wird die Annonce von damals im Internet geschaltet. Für Mara ein "Wink des Schicksals", der die Zukunft offen lässt. Ab Jänner 2022 wird das Lokal aber jedenfalls am Wochenende geschlossen sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn sich ein Käufer findet, wäre Bernd Mara nicht abgeneigt. Schließen will er das Lokal aber nicht © Heike Krusch

Am Freitag, dem 17. Dezember, dürfen auch Wirte wieder Gäste begrüßen. Bernd Mara vom Café-Pizzeria Turm in Köflach freut sich schon darauf. Denn während er in den vorherigen Lockdowns viele Gäste hatte, die Pizzen und das "Craft Beer" Stubalmbräu den Coronaregeln konform bei ihm abgeholt haben, war der Zulauf in den vergangenen vier Wochen "sehr überschaubar". "Der November ist sowieso eine schwächere Zeit in der Gastronomie, der Lockdown hat die Situation verschärft."