Die Berufsinfomesse in Voitsberg wurde aufgrund der Krise bereits jetzt abgesagt © Uniservice Zeiringer

Zwar befindet sich das Land seit dieser Woche erneut in einem Lockdown, für viele Schüler stehen aber trotzdem in naher Zukunft wichtige Entscheidungen hinsichtlich ihrer künftigen Weiterbildung an. Zahlreiche Bildungsmessen wurden aufgrund der Corona-Krise bereits abgesagt, darunter auch die traditionelle Bildungs- und Berufsinfomesse „Im Galopp in die Zukunft“, die alljährlich im Bezirk Voitsberg stattfindet und für 22. und 23. Jänner geplant gewesen wäre. „Unser Auftraggeber, der Steirische Zentralraum, hat beschlossen, die Messe abzusagen, weil man solche großen Veranstaltungen jetzt einfach nicht durchführen kann“, so Norbert Stockenreitner von „Uniservice“.