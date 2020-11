Kainach Ein Bahnhofsgebäude ohne Bahntrasse

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute dient das von der Familie Jandl liebevoll restaurierte und gepflegte Haus als Wohngebäude © Karl Mayer

An eine kuriose Geschichte aus den 1890er Jahren erinnert ein Gebäude in der Gemeinde Kainach – das „Bahnhofsgebäude“, an der Abzweigung Oswaldgraben-Gallmannsegg. Wieso ein Bahnhof ohne Bahntrasse und ohne Zugverkehr? Historiker Ernst Lasnik gibt darüber Auskunft: „Es handelt sich um das Gebäude eines Bahnhofes im Stil der damaligen Zeit“, bestätigt er. „Im Jahr 1890 wurden ernsthafte Pläne präsentiert, eine Bahnlinie von Voitsberg über Kainach in den Oswaldgraben und mittels Tunnel bis in das Murtal zu bauen.“