Oberforstmeister Clemens Spörk ist für den Waldbetrieb Ligist verantwortlich © Weber

In einer großen Pressekonferenz präsentierten die Österreichischen Bundesforste diese Woche ihre Strategie, um den Wald in Zeiten des Klimawandels zukunftsfitter zu machen. Die Lösung lautet: Artenreicher Mischwald. Herr Spörk, was denken Sie, wenn sie das hören?

Clemens Spörk: Die Idee kann ich hundertprozentig unterstreichen. Mein Großvater begann bereits vor 90 Jahren damit, unsere Reviere von einem Altersklassen- in einen Dauerwald über zu führen. Große Teile unserer Bestände haben mittlerweile diese Dauerwaldstruktur.