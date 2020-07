Kleine Zeitung +

Unwetter im Bezirk Voitsberg Chlorgaseinsatz und eine weggeschwemmte Brücke

Krottendorf-Gaisfeld, Stallhofen und der Ortsteil Köppling waren von den Unwettern in der Nacht von Mittwoch am Donnerstag am stärksten betroffen. Neben massiven Landschafts- und Straßenschäden wurde in Klein-Gaisfeld die Zufahrtsbrücke zu Wohnhäusern weggeschwemmt.