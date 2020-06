Facebook

27 Feuerwehrleute waren im Einsatz © FF Voitsberg

Am Donnerstag, dem 25. Juni, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Voitsberg und Krems um 17:47 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Arnsteinstrasse in Voitsberg gerufen: Mitarbeiter der Voitsberger Firma Technoglas hatten einen Wannenbruch an einer Glaswanne im Industriebetrieb festgestellt. Die beiden Feuerwehren bauten umgehend mehrfachen Brandschutz auf.