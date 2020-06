Schülerhort "Kökibest"Corona hat finanzielle Folgen für Köflacher Kinderbetreuungseinrichtung

Ausgebliebene Zahlungen bringen „Kökibest“, Träger des Köflacher Schülerhorts, in eine schwierige Situation. Mit den Kindern arbeiten die Pädagogen gerade an einer Kunstausstellung, die nächstes Jahr im Köflacher Kunsthaus gezeigt werden soll.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Birgit Mühlberger-Peking gehört schon seit der Gründung zum Verein "Kökibest" © Heike Krusch

Die Schüler sind wieder zurückgekehrt. Nach der Corona-Pause kam nicht nur in die Schule wieder Leben, auch im Hort „Kökibest“ in Köflach wird wieder gelernt, geblödelt und gespielt. Auswirkungen der „Virus-Pause“ sind aber nach wie vor spürbar.

„Die Kinder sprechen viel über das Thema“, erzählt Leiterin Birgit Mühlberger-Peking. Einige hätten während des Lockdowns sehr positive Erfahrungen gemacht, für andere sei es eine schwierige Zeit gewesen. Passend zum pädagogischen Jahresthema der Einrichtung „Miteinander füreinander die Welt gestalten“ werden die Erfahrungen bearbeitet – in Gesprächen, aber auch in Form von Malprojekten.