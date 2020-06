Facebook

Wenn es um die Gesundheitsversorgung geht, ist man im Bezirk sehr achtsam. Die Schließung der Amublanz wird befürchtet © Katharina Pillmayr

Die klassischen Unfallchirurgien in der Steiermark weichen Traumazentren. Diese Umstellung ist von der Kages seit Jahren geplant und wird nun sukzessive umgesetzt. Betroffen ist auch die Versorgung in der Südweststeiermark, wo das neue Zentrum für Traumatologie seinen Sitz in Wagna haben wird. Und das hat auch für Voitsberg Auswirkungen, wie die Kleine Zeitung aus gut informierten Kreisen erfahren hat. „Wenn man künftig mit einem Bruch ins LKH Voitsberg kommt, wird man dort geröntgt. Befundet wird in Graz, über die weitere Behandlung wird in Wagna entschieden, was meist zur Folge hat, dass der Patient dann nach Wagna gebracht wird“, so der Informant. Im Klartext heißt das, dass man nach einem Unfall (Arbeitsunfälle können auch im Unfallkrankenhaus in Graz behandelt werden) künftig in Wagna behandelt wird. Vom Bezirk aus sind das rund 65 Kilometer und eine Stunde Fahrzeit. „Ein Wahnsinn für Patienten, Angehörige und letztlich auch für das Rote Kreuz“, meint der Informant.