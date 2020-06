Facebook

Unter Sicherheitsvorkehrungen wurde der Frosch in einer Box in das Rüsthaus nach Voitsberg gebracht © Feuerwehr Voitsberg

Es war ein ungewöhnlicher Anruf, der am Samstag, dem 6. Juni, die Feuerwehr der Stadt Voitsberg erreichte. "Bei den Mistkübeln in unserer Siedlung liegt ein verletzter Frosch und der schaut irgendwie seltsam aus", meinte der Anrufer. Mit drei Mann rückte die Feuerwehr aus und fand tatsächlich einen blau schimmernden Frosch, der hinter den Mülltonnen in einer Wohnsiedlung in der Arnsteinstraße, kauerte.