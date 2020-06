Facebook

Am Dienstag, dem 2. Juni, findet in der Josefskirche in Voitsberg ein Totengedenken für Altbischof Johann Weber statt. Am Donnerstag, dem 4. Juni, wird zum Requiem geladen. Beide Feiern beginnen um 19 Uhr. Am Samstag, dem 6. Juni, gibt es um 10 Uhr einen Familiengottesdienst in der Michaelikirche, von 8 bis 12 Uhr findet ein Flohmarkt im Pfarrkleiderladen statt.