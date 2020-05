Kleine Zeitung +

Wasserohrbruch Feuerwehr musste Öl-Wasser-Gemisch aus Keller pumpen

Am Sonntag, dem 24. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zu einem Einsatz in die Mühlgasse gerufen. In einem Einfamilienhaus hatte es einen Wasserrohrbruch gegeben. In der Folge stand der Keller 15 Zentimeter tief unter Wasser. Zudem hatte sich das Wasser mit Öl vermischt.