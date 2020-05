Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Trotz der wirtschaftlich angespannten Zeiten blicken die weststeirischen Unternehmen in die Zukunft und wollen in der Region neue Fachkräfte ausbilden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Region wird auch in Zukunft Fachkräfte brauchen © (c) Jürgen Fuchs

Simon Huber ist 16 Jahre alt. Im August des Vorjahres begann er mit seiner Lehre zum Metallbau- und Blechtechniker bei Gänsweider Metalltechnik in Söding. Vor Kurzem hat der Bärnbacher das erste Berufsschuljahr abgeschlossen. „Eine seltsame Erfahrung“, wie er selbst sagt. Die Hälfte der Zeit verbrachte er in der Berufsschule, die Hälfte mit Home-Schooling. „Tests oder Schularbeiten hatten wir keine. Zeugnis haben wir aber schon eines bekommen“, erzählt Huber. Und mit dem sind er und sein Arbeitgeber, bei dem er jetzt in Kurzarbeit wieder im Betrieb ist, durchaus zufrieden.