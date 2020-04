Facebook

Alois Farmer darf seine Tennisplätze wieder aufmachen © Heike Krusch

Etwas verspätet startet aufgrund der Coronakrise in Ligist in die Tennissaison. Sechs Freiplätze stehen weststeirischen Tennisfans am Gelände des Enzianhofs zum Spielen zur Verfügung. Ab 1. Mai ist das Spielen nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen nämlich wieder erlaubt. "Wir haben auch noch drei Hallenplätze, diese werden aber vorerst nicht vergeben", so Alois Farmer vom Enzianhof.