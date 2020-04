Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Auch die Freizeiteinrichtungen für Jugendliche sind während der Corona-Krise gesperrt. Das Juko Köflach ist digital mit den Jugendlichen vernetzt und arbeitet an der Möglichkeit einer persönlichen Lernhilfe. Die Streetworker sind ab heute Donnerstag auch wieder unterwegs.

Das offene Bücherregal des "Wohnzimmers" in Voitsberg wanderte ins Freie © Privat

Sechs Wochen Ausgangsbeschränkungen machen sich im Bereich der Jugendarbeit bemerkbar. Denn auch die Angebote für Jugendliche sind momentan heruntergefahren oder wurden ins Internet verlagert. Julia Steiner vom Jugendstreetwork von Jugend am Werk in Voitsberg berichtet: "Eigentlich gehen die Jugendlichen sehr gut mit der Situation um, aber seit letzter Woche spürte ich einen Wendepunkt." Konflikte in der Familie, die schon vor der Corona-Krise konfliktbehaftet waren, nehmen deutlich zu. Die Angst um Job und Schule steigt.