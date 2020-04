Facebook

Beim Gasthof Rößl in Stallhofen freut man sich auf den 15. Mai © Gasthaus Rößl

Mitte Mai dürfen Restaurants nach wochenlanger Zwangspause durch die Corona-Krise wieder ihre Türen für Gäste öffnen. Im Bezirk Voitsberg versetzt diese Nachricht aber nicht jeden Gastwirt in Jubelstimmung. Für Franz Hösele von den Voitsberger Stadtsälen fangen die Probleme jetzt erst so richtig an. „Wir sind als Veranstaltungslokal abhängig von Familienfeiern, Geburtstagen und Events, die in den Sälen stattfinden. Das wird sich noch länger nicht spielen und da wird es bei uns problematisch“, so Hösele. „Wir starten in ein komplettes Loch.“