Momentan kann man die Zahl der Schüler, die in den Schulen im Bezirk vor Ort betreut werden, an einer Hand abzählen. Über eine Öffnung der Schulen ab Mai wird bundespolitisch diskutiert. Den weststeirischen Direktoren fehlen dafür aber konkrete Umsetzungsvorschläge.

Das Volksschulgelände in Voitsberg ist momentan verwaist. Auch in den Schulen in Bärnbach und Köflach sind nur wenige Kinder vor Ort © Andrea Kratzer

Die angespannte Verkehrssituation vor der Volksschule Voitsberg beschäftigte die Stadtregierung in den letzten Jahren immer wieder. Momentan ist das Gelände vor dem Schulgebäude allerdings verwaist. Fünf von insgesamt 310 Schülern waren am gestrigen Montag in der Schule anwesend. "Wir merken zwar, dass die Tendenz steigend ist, aber der überwiegende Teil der Kinder ist nach wie vor zu Hause", erklärt Direktorin Margret Riedl, die sich mit ihrem Team nach mittlerweile vier Wochen Schulschließung aufgrund der Corona-Pandemie an das neue Unterrichten gewöhnt hat.