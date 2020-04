Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Bezirk Voitsberg ist von der Corona-Pandemie nach wie vor stark betroffen. Wir liefern die aktuellen Zahlen und Antworten auf häufige Fragen, die in de Bezirkshauptmannschaft eingelangt sind.

Voitsberg ist nach wie vor stark von der Corona-Pandemie betroffen © Rainer Brinskelle

Wie berichtet verzeichnet der Bezirk Voitsberg in Bezug auf COVID-19 die drittmeisten Erkrankungsfälle bezogen auf die Einwohnerzahl. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass im Bezirk bisher 94 Personen positiv auf das Virus getestet worden sind. 68 davon sind mit Stand vom 10. April in Quarantäne, 84 Personen sind als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen abgesondert. Vier Todesfälle sind im Bezirk zu beklagen. 20 nachweislich infizierte Personen sind mittlerweile wieder genesen.