In Köflach fand diese Woche eine Stadtratssitzung statt, in Mooskirchen sogar eine Gemeinderatssitzung. Die Zusammenkünfte der Gemeindepolitiker müssen jedoch unter besonderen Bedingungen abgehalten werden.

Sitzungen, wie diese vom Dezember 2019 in Köflach, sind aktuell nicht möglich © Heike Krusch

Kommenden Dienstag wird der Landtag Beschlüsse fassen, wie die Gemeindearbeit in Zeiten der Corona-Krise gut fortgesetzt werden kann. Gearbeitet wird in den Gremien im Bezirk aber natürlich auch jetzt. So fand in Köflach am 31. März eine Stadtratssitzung statt, an der alle sieben Mitglieder teilnahmen. „Statt im kleinen haben wir uns im großen Sitzungssaal getroffen“, erklärt VP-Bürgermeister Helmut Linhart. „Mit Einhaltung der Sicherheitsabstände und viel Desinfektionsmittel.“ Eine Gemeinderatssitzung sei derzeit nicht geplant, da „nichts Dringliches ansteht“. Normalerweise hätten die Rechnungsabschlüsse für das Jahr 2019 noch im März beschlossen werden müssen. Diese Frist wurde vom Land jedoch bereits aufgehoben.