Die Parkwächter sind jetzt auf Spielplätzen im Einsatz © Simone Rendl

"Die Kurzparkzonen in Voitsberg werden derzeit nicht kontrolliert, dafür machen wir Streifen im Park in Greißenegg, an Spielplätzen und am Hauptplatz“, schildert Harald Röxeis von der Firma Röxeis Security, welche üblicherweise für die Überwachung der Parkraumbewirtschaftung in Voitsberg zuständig ist.