Zehn Bäuerinnen wurden von Werner Preßler, Anita Suppanschitz und Auguste Maier geehrt © Simone Rendl

Was ist Erfolg und was bedeutet „Reich sein“? Diese Frage stellten sich die weststeirischen Bäuerinnen beim diesjährigen Bezirksbäuerinnentag im Volkshaus in Bärnbach. „Reichtum sind für mich die Familie, Freunde und Menschen um mich zu haben, die mir viel bedeuten“, leitete Bezirksbäuerin Anita Suppanschitz die Veranstaltung ein und erzählte eine Anekdote aus ihrer Kindheit: „Ich habe eine Freundin, die kenne ich seit meiner Kindheit. Damals war Afling unsere Welt und es gab nichts darüber hinaus, das war unser Reichtum.“