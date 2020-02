Müllfreier Alltag mit Kindern, erfolgreicher Wiedereinstieg in das Berufsleben oder die Reiseapotheke für den Urlaub mit Kindern - das Eltern-Kind-Zentrum in Voitsberg präsentiert wieder ein buntes Programm. Papas haben dabei einen besonderen Stellenwert.

Mütter, Väter, Kinder – Ekiz-Leiterin Petra Lantos hat mit ihrem Team wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt © Ekiz Voitsberg

Schon seit mehreren Jahren bietet das Eltern-Kind-Zentrum Voitsberg (Ekiz) ein Papa-Kind-Frühstück an. Väter mit ihren Kindern im Alter von null bis sechs Jahren werden einmal im Monat in entspannter Atmosphäre zum Gedankenaustausch eingeladen. „Es ist ein beliebtes Angebot“, weiß Ekiz-Leiterin Petra Lantos, die ergänzt, dass auch in den Eltern-Kind-Gruppen immer mehr Papas anzutreffen seien. „Vor fünf Jahren wäre das noch nicht denkbar gewesen“, sagt sie. „Da hätten sich die Väter nicht getraut.“ Aber ein Rollenwechsel sei deutlich spürbar, worauf man auch im Ekiz-Programm reagiert hat.