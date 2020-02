Die Spitzenkandidaten, die am 22. März in Voitsberg für SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos zur Wahl stehen, diskutieren am 27. Februar in den Voitsberger Stadtsälen.

Voitsberg am Prüfstand: Die Kleine Zeitung lädt vor der Gemeinderatswahl zur Diskussion © Rainer Brinskelle

Die Politiker in Voitsberg am Prüfstand: Bevor am 22. März die Gemeinderatswahl geschlagen wird, lädt die Kleine Zeitung in der Bezirkshauptstadt zur "Wahlarena: am Donnerstag, dem 27. Februar, ab 18.30 Uhr (Eintritt frei!) in den Stadtsälen Voitsberg (Kleiner Saal).