Otto Roiss ist Geschäftsführer der Bauer Group mit Sitz in Voitsberg © Bauer Group

In den letzten Jahren wurden am Standort Voitsberg viele Umbauten gemacht. Sind diese inzwischen abgeschlossen?

OTTO ROISS: In der großen Fertigungshalle finden noch Umbau- und Verputzarbeiten statt und es werden Zwischenwände aufgezogen. Wir feiern heuer im Herbst das 90 Jahr-Jubiläum. Bis dorthin wollen wir die Sachen alle erledigt haben. In der Halle entstehen ein Schauraum, Ausbildungsräume für Kunden und Mitarbeiter und ein Veranstaltungsraum, der auch mit großen Maschinen befahrbar wird.