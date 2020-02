Kleine Zeitung +

Sozialberufe Auch im Bezirk Voitsberg wurde am Mittwoch gestreikt

In der Tageswerkstätte der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH in Rosental an der Kainach sowie im Psychosozialen Zentrum in Voitsberg wurde am Mittwoch für die 35-Stunden-Woche gestreikt. Die Kunden in den Einrichtungen wurden in einem Notbetrieb betreut.