AK-Geschäftsstellenleiter Ewald Pfeifer und Rechtsreferentin Tanja Vogel © Andrea Kratzer

Momentan häufen sich in der Region wieder Fälle mit unseriösen Mails, bei denen beispielsweise Bankdaten erbeutet werden sollen, wie Geschäftsstellenleiter Ewald Pfeifer und Rechtsreferentin Tanja Vogel von der Arbeiterkammer Voitsberg wissen. Ihnen sind ebenfalls Fälle bekannt, wie jener von Leser Horst Singer aus Köflach.

„Ich habe eine SMS mit dem Absender ANP erhalten, in dem mir mitgeteilt wurde, dass im Raiffeisen-System festgestellt worden sei, dass ich meinen „pushTAN-Dienst nicht aktiviert habe. Ich sollte auf einen ,sicheren ‘Link klicken, um den Service zu aktivieren. Mir war klar, dass es sich um eine Phishing-SMS handelt, weil ich kein derartiges Konto habe“, so Singer. Ihm geht es darum, andere Leser vor Schaden zu bewahren.