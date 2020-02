Kleine Zeitung +

Voitsberg Das Hebammenzentrum wurde erstmals zum "Kreißsaal"

Erstmals in der achtjährigen Geschichte kam in der Nacht auf Freitag, den 7. Februar, ein Kind im Hebammenzentrum in Voitsberg auf die Welt. Der kleine Lennox und seine Mutter Stefanie S. aus Köflach sind wohlauf, beide wurden ins LKH nach Wolfsberg gebracht.