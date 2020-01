Am „Tag der offenen Konten“ präsentierte die KPÖ ihre Bilanz über regionale Unterstützungsleistungen. Im vergangen Jahr unterstützte die Partei Menschen in Not aus dem Bezirk Voitsberg mit insgesamt 8550 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

von links: Hilde Tragler, Ulrich Sonnleitner, Claudia Klimt-Weithaler, Alexander Janecek, Sabine Wagner und Klaus Pibernig © Rainer Brinskelle

Seit 22 Jahren unterstützt die KPÖ in der Steiermark Menschen in Not. „Wir haben eine freiwillige Gehaltsobergrenze von 2300 Euro netto eingezogen. Alles, was darüber hinausgeht, kommt Menschen in Notsituationen zugute“, sagt Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.