Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wagemutig rauschten die Volksschulkinder den Hang am Salzstiegl hinunter © Simone Rendl

Aufregung liegt in der Luft, Kinder in bunten Skianzügen und Nummer auf der Brust tummeln sich auf der Muldenpiste am Salzstiegl und wirken hoch konzentriert. Zum 25. Mal treten am Mittwochvormittag 80 Kinder der Volksschule Köflach gegeneinander an. Auch die Volksschule Graden ist mit ein paar Schülern vertreten. „Wir feiern heuer ein Jubiläum“, freut sich die Köflacher Direktorin Nicole Laschat. Das Besondere an dem Rennen – nicht nur die Kinder stellen sich dem gesetzten Kurs, auch die Eltern machen tatkräftig mit. „Auf diese Art ist es ein Teambewerb von Kindern und Eltern“, so Laschat.